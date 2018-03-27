Паркан як новий тренд в боротьбі проти АЧС: ще одна країна анонсувала будівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Через останні випадки АЧС, зафіксованих в ряді країн Східної Європи, уряд Данії і Датська народна партія підписали угоду про низку ініціатив, які унеможливлюють поширення хвороби. Про це повідомляє портал Professional Pig Community, передає УНН.
Одна з ініціатив передбачає створення огорожі вздовж датсько-німецького кордону, щоб уникнути руху диких кабанів.
Планується побудувати паркан довжиною 70 км і висотою 1,5 м.
"Не дивлячись на огорожу, перетин кордону буде безперешкодним, згідно шенгенських правил", - уточнили ініціатори.
Інші ініціативи включають істотне збільшення штрафів за порушення, які можуть спричинити поширення АЧС в країні.
Нагадаємо, раніше про наміри побудувати паркани вздовж державних кордонів з метою недопущення поширення африканської чуми свиней заявили в Польщі, Угорщині, Чехії.
Поляки навіть виділили вже необхідне для цього фінансування.
Таким чином, Польща планує захистити своїх фермерів від вірусу АЧС і заощадити півмільярда євро на боротьбу з хворобою.
Коментуючи рішення польської влади, нардеп Сергій Тригубенко назвав його вироком вітчизняній Держпродспоживслужбі.
"Виходить, що полякам безпечніше витратити мільйони доларів, щоб побудувати між нами паркан, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою... Як на мене, то таку заяву міністерства сільського господарства Польщі - це просто "вердикт", винесений нашим чиновникам за бездіяльність", - зазначив він.