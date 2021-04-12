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Паралімпійська збірна України виборола три медалі на ЧЄ з академічного веслування

Паралімпійська збірна України виборола три медалі на ЧЄ з академічного веслування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України яскраво завершила чемпіонат Європи з академічного веслування, яка з 5 по 11 квітня 2021 року тривала в італійському місті Варезе, інформує УНН з посиланням на сайт НКСІУ.

Деталі

У змаганнях серед одиночних човнів у чоловіків (PR1 M1x) впевнено пройшов всю дистанцію фіналу та здобув "золото" для збірної команди України Роман Полянський, не залишивши жодного шансу суперникам впродовж усієї гонки. Він найкраще виступив у складі національної збірної.

У змаганнях серед одиночних човнів у жінок (PR1 W1x) Анна Шеремет у напруженій боротьбі виборола "бронзу".

Наша четвірка з рульовим (клас човнів PR3 Mix4+) у складі Олександри Полянської, Котик Дарії, Самолюка Станіслава, Жука Максима та стернової Маласай Юлії також виборола бронзову медаль, випередивши на фініші екіпаж з Італії (якому поступились у попередньому заїзді за розподіл стартових доріжок два дні тому).

Таким чином, паралімпійці України розділили перше місце за загальною кількістю нагород з командою Великобританії та стали другими за "золотом" серед паралімпійських класів човнів, виборовши 1 "золоту" та 2 бронзові медалі.

А у загальному заліку серед олімпійських та паралімпійських човнів, що проводився організаторами змагань, лише завдяки паралімпійцям Україна увійшла в десятку найсильніших країн з академічного веслування. 

Довідка

У паралімпійських класах човнів участь у змаганнях взяли 14 країн-учасниць, загалом 61 спортсмен. Національна паралімпійська збірна команда України, що виступила у складі 9 спортсменів, була представлена екіпажем у кожному з чотирьох класів човнів (саме у цих класах човнів будуть проводитись змагання на майбутніх Паралімпійських іграх у Токіо).

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