Паралімпійська збірна України виборола три медалі на ЧЄ з академічного веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України яскраво завершила чемпіонат Європи з академічного веслування, яка з 5 по 11 квітня 2021 року тривала в італійському місті Варезе, інформує УНН з посиланням на сайт НКСІУ.
Деталі
У змаганнях серед одиночних човнів у чоловіків (PR1 M1x) впевнено пройшов всю дистанцію фіналу та здобув "золото" для збірної команди України Роман Полянський, не залишивши жодного шансу суперникам впродовж усієї гонки. Він найкраще виступив у складі національної збірної.
У змаганнях серед одиночних човнів у жінок (PR1 W1x) Анна Шеремет у напруженій боротьбі виборола "бронзу".
Наша четвірка з рульовим (клас човнів PR3 Mix4+) у складі Олександри Полянської, Котик Дарії, Самолюка Станіслава, Жука Максима та стернової Маласай Юлії також виборола бронзову медаль, випередивши на фініші екіпаж з Італії (якому поступились у попередньому заїзді за розподіл стартових доріжок два дні тому).
Таким чином, паралімпійці України розділили перше місце за загальною кількістю нагород з командою Великобританії та стали другими за "золотом" серед паралімпійських класів човнів, виборовши 1 "золоту" та 2 бронзові медалі.
А у загальному заліку серед олімпійських та паралімпійських човнів, що проводився організаторами змагань, лише завдяки паралімпійцям Україна увійшла в десятку найсильніших країн з академічного веслування.
Довідка
У паралімпійських класах човнів участь у змаганнях взяли 14 країн-учасниць, загалом 61 спортсмен. Національна паралімпійська збірна команда України, що виступила у складі 9 спортсменів, була представлена екіпажем у кожному з чотирьох класів човнів (саме у цих класах човнів будуть проводитись змагання на майбутніх Паралімпійських іграх у Токіо).