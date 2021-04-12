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Паралимпийская сборная Украины завоевала три медали на ЧЕ по академической гребле

Паралимпийская сборная Украины завоевала три медали на ЧЕ по академической гребле

Киев  •  УНН

 • 19785 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины ярко завершила чемпионат Европы по академической гребле, которая с 5 по 11 апреля 2021 проходила в итальянском городе Варезе, информирует УНН со ссылкой на сайт НКСИУ.

Детали

В соревнованиях среди одиночных лодок у мужчин (PR1 M1x) уверенно прошел всю дистанцию финала и получил "золото" для сборной команды Украины Полански, не оставив ни единого шанса соперникам на протяжении всей гонки. Он лучше выступил в составе национальной сборной.

В соревнованиях среди одиночных лодок у женщин (PR1 W1x) Анна Шеремет в напряженной борьбе завоевала "бронзу".

Наша четверка с рулевым (класс лодок PR3 Mix4 +) в составе Александры Полянской, Котик Дарьи, Самолюка Станислава, Жука Максима и рулевой Маласай Юлии также завоевала бронзовую медаль, опередив на финише экипаж из Италии (которому уступили в предыдущем заезде за распределение стартовых дорожек два дня поэтому).

Таким образом, паралимпийцы Украины разделили первое место по общему количеству наград с командой Великобритании и стали вторыми за "золотом" среди паралимпийских классов лодок, завоевав 1 "золотую" и 2 бронзовые медали.

А в общем зачете среди олимпийских и паралимпийских лодок, проводился организаторами соревнований, только благодаря паралимпийцам Украина вошла в десятку сильнейших стран по академической гребле.

Справка

В паралимпийских классах лодок участие в соревнованиях приняли 14 стран-участниц, в общем 61 спортсмен. Национальная паралимпийская сборная команда Украины, которая выступила в составе 9 спортсменов, была представлена экипажем в каждом из четырех классов лодок (именно в этих классах лодок будут проводиться соревнования на предстоящих Паралимпийских играх в Токио).

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