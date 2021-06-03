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Паралімпійська збірна України виборола перші медалі на ЧЄ з легкої атлетики

Київ • УНН

 • 28842 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з легкої атлетики п’ятьма медалями розпочала чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходитиме у польському місті Бидгощ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.

Паралімпійська збірна України виборола перші медалі на ЧЄ з легкої атлетики

Що відомо

Дві “золоті” та три срібні медалі і ще й рекорд чемпіонату — такий переможний доробок українських легкоатлетів у перший день змагань.

Деталі

Золотою медаллю розпочала чемпіонат Європи у ранковій сесії Кобзар Наталя, яка стала найкращою у бігові на 400 м. Її естафету підхопили тотально незряча бігунка Павленко Юлія з гайдом Понькою Вячеславом, які вибороли золоту нагороду з рекордом чемпіонату на дистанції 100 м (13,29 с).

Срібні нагороди вибороли:

  • Сеник Микита — стрибок у довжину
  • Данилюк Роман — штовхання ядра
  • Шпачинська Вікторія — штовхання ядра.

Довідка

На даному чемпіонаті Європи будуть розіграні додаткові паралімпійські ліцензії. У доробку українських легкоатлетів вже є 30 паралімпійських ліцензій на Ігри в Токіо.

У цьому міжнародному спортивному форумі беруть участь понад 700 легкоатлетів з 44 країн Європи. Україну представляють 33 паралімпійці.

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