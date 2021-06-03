Паралімпійська збірна України виборола перші медалі на ЧЄ з легкої атлетики

Що відомо

Дві “золоті” та три срібні медалі і ще й рекорд чемпіонату — такий переможний доробок українських легкоатлетів у перший день змагань.

Деталі

Золотою медаллю розпочала чемпіонат Європи у ранковій сесії Кобзар Наталя, яка стала найкращою у бігові на 400 м. Її естафету підхопили тотально незряча бігунка Павленко Юлія з гайдом Понькою Вячеславом, які вибороли золоту нагороду з рекордом чемпіонату на дистанції 100 м (13,29 с).

Срібні нагороди вибороли:



Сеник Микита — стрибок у довжину



Данилюк Роман — штовхання ядра



Шпачинська Вікторія — штовхання ядра.



Довідка

На даному чемпіонаті Європи будуть розіграні додаткові паралімпійські ліцензії. У доробку українських легкоатлетів вже є 30 паралімпійських ліцензій на Ігри в Токіо.

У цьому міжнародному спортивному форумі беруть участь понад 700 легкоатлетів з 44 країн Європи. Україну представляють 33 паралімпійці.