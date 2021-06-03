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Паралимпийская сборная Украины завоевала первые медали на ЧЕ по легкой атлетике

Киев • УНН

 • 28842 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по легкой атлетике пятью медалями начала чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в польском городе Быдгощ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Паралимпийская сборная Украины завоевала первые медали на ЧЕ по легкой атлетике

Что известно

Две “золотые” и три серебряные медали и еще рекорд чемпионата — такой победный задел украинских легкоатлетов в первый день соревнований.

Детали

Золотой медалью начала чемпионат Европы в утренней сессии Кобзарь Наталья, которая стала лучшей в беге на 400 м. Ее эстафету подхватили тотально незрячий бегунка Павленко Юлия с Хайдом Понька Вячеславом, которые завоевали золотую награду с рекордом чемпионата на дистанции 100 м (13,29 с).

Серебряные награды завоевали:

  • Сеник Никита — прыжок в длину
  • Данилюк Роман — толкание ядра
  • Шпачинская Виктория — толкание ядра.

Справка

На данном чемпионате Европы будут разыграны дополнительные паралимпийские лицензии. В активе украинских легкоатлетов уже есть 30 паралимпийских лицензий на Игры в Токио.

В этом международном спортивном форуме принимают участие более 700 легкоатлетов из 44 стран Европы. Украину представляют 33 паралимпийцы.

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