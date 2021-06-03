Паралимпийская сборная Украины завоевала первые медали на ЧЕ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по легкой атлетике пятью медалями начала чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в польском городе Быдгощ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
Что известно
Две “золотые” и три серебряные медали и еще рекорд чемпионата — такой победный задел украинских легкоатлетов в первый день соревнований.
Детали
Золотой медалью начала чемпионат Европы в утренней сессии Кобзарь Наталья, которая стала лучшей в беге на 400 м. Ее эстафету подхватили тотально незрячий бегунка Павленко Юлия с Хайдом Понька Вячеславом, которые завоевали золотую награду с рекордом чемпионата на дистанции 100 м (13,29 с).
Серебряные награды завоевали:
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- Сеник Никита — прыжок в длину
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- Данилюк Роман — толкание ядра
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- Шпачинская Виктория — толкание ядра.
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Справка
На данном чемпионате Европы будут разыграны дополнительные паралимпийские лицензии. В активе украинских легкоатлетов уже есть 30 паралимпийских лицензий на Игры в Токио.
В этом международном спортивном форуме принимают участие более 700 легкоатлетов из 44 стран Европы. Украину представляют 33 паралимпийцы.