Паралімпіада-2020: у збірної України вже 97 медалей на Іграх у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (97) та змогла повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Паралімпійського комітету Росії, яку потіснила збірна Сполучених Штатів, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 187 медалей.

Деталі

У фіналі Ковальчук з 228.9 очка поступився двом сербам — Драґану Рістічу, який уже перемагав у Токіо, та Здравку Савановичу, для якого ця медаль стала першою в кар’єрі. У боротьбі за топтрійку українець виграв перестрілку в італійця Андреа Ліверані.

Доповнення

Для Василя ця медаль стала четвертою в кар’єрі. На минулих Іграх він двічі здобував “золото”: в 2012 і 2016 роках. Також Ковальчук — чемпіон світу 2014 року з 50 метрів лежачи, срібний призер чемпіонату світу-2018 та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи-2018.

Виступає спортсмен у класі SH2, у якому змагаються спортсмени з порушенням роботи кінцівок. У 1984 році він пошкодив руку, коли на нього напав ведмідь у зоопарку.