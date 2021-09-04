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Паралімпіада-2020: у збірної України вже 97 медалей на Іграх у Токіо

Київ • УНН

 • 21182 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Другу нагороду в Токіо записав на свій рахунок стрілець Василь Ковальчук. Після четвертого місця в змішаній стрільбі з 10 метрів стоячи та “срібла” з такої самої дистанції, але лежачи, спортсмен додав “бронзу” в мікст-стрільбі з 50 метрів у положенні лежачи, яка стала 97-ю нагородою для паралімпійців у Токіо, пише УНН.

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (97) та змогла повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Паралімпійського комітету Росії, яку потіснила збірна Сполучених Штатів, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 187 медалей.

Деталі

У фіналі Ковальчук з 228.9 очка поступився двом сербам — Драґану Рістічу, який уже перемагав у Токіо, та Здравку Савановичу, для якого ця медаль стала першою в кар’єрі. У боротьбі за топтрійку українець виграв перестрілку в італійця Андреа Ліверані.

Доповнення

Для Василя ця медаль стала четвертою в кар’єрі. На минулих Іграх він двічі здобував “золото”: в 2012 і 2016 роках. Також Ковальчук — чемпіон світу 2014 року з 50 метрів лежачи, срібний призер чемпіонату світу-2018 та дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи-2018.

Виступає спортсмен у класі SH2, у якому змагаються спортсмени з порушенням роботи кінцівок. У 1984 році він пошкодив руку, коли на нього напав ведмідь у зоопарку.

Українські Національні Новини

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