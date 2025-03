Паралімпіада-2020: плавець Максим Крипак здобуває чергове особисте золото та 71 медаль для України у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (71), проте пропустила у рейтингу збірну Нідерландів, яка здобула на одне золото більше. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 136 медалей.

Деталі

У фіналі 400 метрів вільним стилем Крипак був одним із претендентів на медалі. За часом у кваліфікації українського плавця випереджали нідерландець Бас Таккен, канадець Александр Еліотт, а також австралієць Томас Галлахер.

Крипак розпочав заплив лідером і першу половину дистанції пройшов на першому місці. За ним — нідерландець Таккен та австралієць Галлахер.

У підсумку Крипак не віддав золоту медаль. І став переможцем запливу, пропливши дистанцію менш, ніж за 4 хвилини.

A brilliant #ParaSwimming Men's 400m Freestyle - SB10 comes to an end #Gold for Maksym Krypak of #UKR #Silver for Bas Takken of #NED #Bronze Thomas Gallagher of #AUS #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021

Доповнення

Загалом Крипак здобув п’яту медаль Паралімпіади-2020. За цим показником він зрівнявся з іншим плавцем Андрієм Трусовим, випереджаючи його за кількістю золотих нагород у Токіо. Для України це “золото” стало 16-м на Паралімпіаді-2020.