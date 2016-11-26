Папа Римський висловив співчуття рідним Ф.Кастро і народу Куби

Понтифік надіслав відповідну телеграму голові Державної ради і Ради міністрів Куби Раулю Кастро.

"З сумом дізнався про смерть вашого брата, колишнього глави кубинської держави. Висловлюю вам і всім родичам свої щирі співчуття, як і всьому уряду і народу дружньої і любої Куби", - написав Франциск.

Нагадаємо, Ф.Кастро пішов з життя 25 листопада в віці 90 років. Його похорон відбудеться 4 грудня. В країні оголошено дев'ятиденний національний траур.

Президент України П.Порошенко висловив співчуття народу Куби з приводу смерті Ф.Кастро.