Папа Римский выразил соболезнования родственникам Ф.Кастро и народу Кубы

Понтифик направил соответствующую телеграмму председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Раулю Кастро.

"С грустью узнал о смерти вашего брата, бывшего главы кубинского государства. Выражаю вам и всем родственникам свои искренние соболезнования, как и всему правительству и народу дружественной и любой Кубы", - написал Франциск.

Напомним, Ф.Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны состоится 4 декабря. В стране объявлен девятидневный национальный траур.

Президент Украины П.Порошенко выразил соболезнования народу Кубы по поводу смерти Ф.Кастро.