Папа Римский выразил соболезнования родственникам Ф.Кастро и народу Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Папа Римский Франциск назвал смерть лидера Кубинской революции Фиделя Кастро "печальной новостью" и выразил соболезнования его родственникам. Об этом передает УНН со ссылкой на агентство ANSA.
Понтифик направил соответствующую телеграмму председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Раулю Кастро.
"С грустью узнал о смерти вашего брата, бывшего главы кубинского государства. Выражаю вам и всем родственникам свои искренние соболезнования, как и всему правительству и народу дружественной и любой Кубы", - написал Франциск.
Напомним, Ф.Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны состоится 4 декабря. В стране объявлен девятидневный национальный траур.
Президент Украины П.Порошенко выразил соболезнования народу Кубы по поводу смерти Ф.Кастро.