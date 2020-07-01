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Пандемія: у Росії вже понад 650 тисяч випадків COVID-19, за добу померли 216 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросла на 6 556, до 654 405. Про це повідомили журналістам в середу в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової інфекції, пише УНН.

В країні шостий день поспіль виявляють не більш 7 тис. інфікованих на добу. Два дні поспіль добове зростання в відносному вираженні не перевищує 1%.

Найнижчі темпи приросту за добу зафіксовано в окупованому РФ Севастополі, відомства якої публікують дані з міста, і на Чукотці (0%), Москві (0,3%) і Калінінградській області (0,4%). У Костромській і Московській областях, а також Північної Осетії і Єврейській автономній області вони склали 0,5%, уточнили в штабі.

У Підмосков’ї виявили 306 випадків зараження, в Санкт-Петербурзі — 262, в Ханти-Мансійському автономному окрузі — 261, в Свердловській та Іркутської областях — 256 і 248 відповідно.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які продовжують лікування зараз, знизилася з 225 879 до 221 938.

Кількість пацієнтів, виписаних за добу після коронавірусу, склала 10 281, загальна кількість одужалих досягла 422 931. Згідно з даними штабу, загальна кількість одужалих перевищила 64,6% від загальної кількості випадків коронавірусу в Росії.

Через одужання виписані 845 пацієнтів в Санкт-Петербурзі, 812 в Московській області, 359 — в Ростовській, 308 — в Нижньогородській, 302 в Кабардино-Балкарії.

Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 216 осіб, до 9 536. Добою раніше раніше показник складав 154.

За даними штабу, всього в країні через коронавірус померли 1,46% інфікованих. За добу померли 46 пацієнтів в Санкт-Петербурзі, 35 в Москві, 24 в Московській області, 17 в Красноярському краї, вісім в Нижегородської області, шість в Свердловській області і шість в Дагестані.

Статистика COVID-19 в РФ на 1 липня 2020 року.

Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя:

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