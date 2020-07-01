Пандемия: в России уже более 650 тысяч случаев COVID-19, за сутки умерли 216 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, пишет УНН.
В стране шестой день подряд выявляют не больше 7 тыс. инфицированных в сутки. Два дня подряд суточный рост в относительном выражении не превышает 1%.
Самые низкие темпы прироста за сутки зафиксированы в оккупированном РФ Севастополе, ведомства которой публикуют данные с города, и на Чукотке (0%), Москве (0,3%) и Калининградской области (0,4%). В Костромской и Московской областях, а также Северной Осетии и Еврейской автономной области они составили 0,5%, уточнили в штабе.
В Подмосковье выявили 306 случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 262, в Ханты-Мансийском автономном округе — 261, в Свердловской и Иркутской областях — 256 и 248 соответственно.
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение сейчас, снизилось с 225 879 до 221 938.
Число пациентов, выписанных за сутки после коронавируса, составило 10 281, общее число выздоровевших достигло 422 931. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 64,6% от общего числа случаев коронавируса в России.
По выздоровлению выписаны 845 пациентов в Санкт-Петербурге, 812 в Московской области, 359 — в Ростовской, 308 — в Нижегородской, 302 в Кабардино-Балкарии.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 216 человек, до 9 536. Сутками ранее показатель составлял 154.
По данным штаба, всего в стране из-за коронавируса умерли 1,46% заразившихся. За сутки умерли 46 пациентов в Санкт-Петербурге, 35 в Москве, 24 в Московской области, 17 в Красноярском крае, восемь в Нижегородской области, шесть в Свердловской области и шесть в Дагестане.
Статистика COVID-19 в РФ на 1 июля 2020 года.
Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя: