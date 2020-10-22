Пандемія: у Німеччині добова кількість заражень коронавірусом вперше перевищила 10 тисяч

Вказується, що у Німеччині підтвердили 11287 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. Про це вранці у четвер, 22 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха, дані якого базуються на інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади. За добу померли 30 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

"На цей час у Німеччині спостерігається швидше збільшення кількості заражень серед населення", - йдеться у звіті інституту, оприлюдненому напередодні.

В інституті закликали жителів країни дотримуватися правил захисту від інфікування, що передбачають носіння захисних масок, регулярне миття і дезінфікування рук, дотримання дистанції та провітрювання приміщень.

Зазначається, що наприкінці березня — на початку квітня у ФРН фіксували найбільшу, не враховуючи останні тижні, кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому дані за ті місяці можна лише частково порівнювати з поточними. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона та 1,2 мільйона на тиждень.

За словами експертів, кількість нових випадків з огляду на час, що минає від моменту зараження до отримання результату тесту та повідомлення до RKI, відображає поширення коронавірусної інфекції у суспільстві приблизно тиждень тому.

Додамо, що загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині з початку пандемії зросла до понад 392 тисяч, кількість смертельних випадків — до 9905, понад 306 тисяч пацієнтів одужали.

"Напередодні видання Die Welt з посиланням на опитування повідомили, що у Німеччині служби охорони здоров'я громад, які найбільше потерпають від коронавірусу, вже не здатні виявляти більшість ланцюгів інфікування Sars-CoV-2", - повідомляється у новині.

Нагадаємо, в окрузі Берхтесгаден, який межує з Австрією, запровадили локдаун, який почав діяти з 20 жовтня і триватиме два тижні. В окрузі закриті школи, дитячі садки, ресторани, готелі, спортивні та культурні установи. Жителі можуть залишати свої будинки лише з поважних причин.

Нагадаємо, що очільник МОЗ Німеччини заразився коронавірусом.