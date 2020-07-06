Пандемія: МОЗ Єгипту повідомило про понад 75 тисяч хворих COVID-19, 3 343 людини - загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Єгипті перевищила 75 тисяч, за добу померли 63 людини, повідомило в ніч на понеділок міністерство охорони здоров’я країни, пише УНН.
“Зафіксовані 1218 нових позитивних результатів тестів на коронавірус, вони виявлені через процедури відстеження осіб, які контактували раніше з хворими. За добу від захворювання померли 63 людини”, — йдеться в заяві офіційного представника міністерства охорони здоров’я країни Халеда Мугахеда.
Таким чином, у неділю кількість загиблих від коронавірусу вперше з 13 червня пішла на спад: ще в суботу повідомлялося про 79 померлих.
Мугахед повідомив, що тепер, згідно з рекомендаціями ВООЗ, одужалим від коронавірусу вважається пацієнт, у якого протягом десяти днів відсутні симптоми захворювання.
“Загальна кількість хворих коронавірусом у Єгипті — 75 253 особи, 20 726 осіб з них видужали і виписані з лікарень, померли 3 343 людини”, — повідомив він. За добу з лікарень виписано 623 людини.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 20726 وخروجهم من المستشفيات
الصحة: تسجيل 1218 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 63 حالة وفاة pic.twitter.com/uJZFEQq0Z1
З 27 червня влада Єгипту скасувала комендантську годину і дозволила відновити роботу раніше закритих через пандемію коронавірусу об’єктів — ресторанів, кафе, кінотеатрів, спортивних клубів за умови дотримання заходів безпеки та обмеження кількості відвідувачів. З 1 липня відновлено міжнародне і внутрішнє авіасполучення, відкриті музеї для обмеженої кількості відвідувачів.
Відновили роботу також мечеті і християнські храми, проте масові п’ятничні молитви мусульман і недільні служби християн було вирішено поки не проводити. У разі порушення запропонованих заходів обережності влада може заборонити їх роботу.
Незважаючи на зняття багатьох обмежень, парки і пляжі, окрім тих, що розташовані на території готелів, залишаться закритими, так як влада побоюється масових зібрань, які сприяють передачі коронавірусу.