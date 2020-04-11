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Пандемія коронавірусу: фестиваль Burning Man скасовано через COVID-19

Пандемія коронавірусу: фестиваль Burning Man скасовано через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Фестиваль музики та мистецтв Burning Man (“Палаюча людина”), який щорічно проходить в пустелі Блек-Рок в Неваді, скасували на фоні епідемії коронавірусу. Про це повідомили організатори заходу, передає УНН.

“Після вислуховування, обговорення і ретельного обмірковування ми прийняли складне рішення не будувати Black Rock City (місто, яке щорічно будується в пустелі Блек-Рок для проведення фестивалю) в 2020 році”, — йдеться в їхній заяві.

Організатори повідомили, що повернуть гроші за квитки, але попросили пожертвувати частину або всю вартість на підтримку проекту. Black Rock City же вони тепер планують створити в онлайні.

Burning Man, присвячений сучасному мистецтву і самовираженню, проводиться щорічно з 1986 року в пустелі Блек-Рок в штаті Невада. У цьому році він повинен був пройти з 30 серпня по 7 вересня. В рамках фестивалю на тиждень в пустелі встановлюються твори сучасного мистецтва, а під кінець організатори заходу за традицією спалюють гігантську дерев’яну людську фігуру.

Раніше, пандемія коронавірусу раніше привела до скасування інших культурних заходів. Після спалаху захворювання влада Італії скасувала в кінці лютого останні дні Венеціанського карнавалу. У Франції через загрозу поширення COVID-2019 перенесли на невизначений термін Каннський кінофестиваль, який повинен був пройти 12 по 23 травня 2020 року. У Великій Британії скасували музичний фестиваль в Гластонбері 24-28 червня, на який квитки купили близько 135 тисяч осіб. За словами організаторів, ці квитки будуть дійсні в наступному році.

Додамо, за даними Університету Джонса Хопкінса, США лідирують по числу тих, хто заразився коронавірусом — понад 501 тисячі осіб. Жертвами захворювання стали 18 777 осіб.

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