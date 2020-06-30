Пандемія: кількість інфікованих у РФ наближається до 650 тисяч, понад 9 300 людей - померли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у Росії збільшилася за добу на 6 693, таким чином, приріст п’ять днів поспіль тримається нижче 7 тис. нових випадків. Як повідомили журналістам у вівторок в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавірусної інфекції, добовий приріст сповільнився до 1%, передає УНН.

Згідно з даними штабу, загальна кількість інфікованих досягла 647 849. Протягом чотирьох днів добове зростання інфікованих не перевищувало 1,1%.

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Чукотському АО (0%), у Республіці Калмикії (0,1%), Москві (0,3%), Калінінградській області (0,4%), Московської області (0,5%) і єврейської АО (0,5%).

Найбільша кількість інфікованих була зафіксована за минулу добу у Москві — 745 випадків, 301 — в Московській області, 279 — в Ханти-Мансійському АО, 276 — в Свердловській області і 253 — у Санкт-Петербурзі.

Всього в даний час в Росії продовжують лікування 225 879 чоловік.

Кількість одужалих пацієнтів після коронавірусу збільшилася в Росії за добу на 9 220, всього в країні вже одужали 412 650 осіб. Згідно з даними штабу, частка одужалих вже склала близько 63,7% від загальної кількості інфікованих коронавірусом в РФ.

Кількість смертей через коронавірус збільшилася в Росії за добу на 154, всього від інфекції померли 9 320 осіб. Згідно з даними штабу, загальна кількість померлих становить близько 1,44% від всіх інфікованих в Росії.

Статистика COVID-19 в РФ на 30 червня 2020 року.

Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя:

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