Пандемія: кількість інфікованих у РФ наближається до 650 тисяч, понад 9 300 людей - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у Росії збільшилася за добу на 6 693, таким чином, приріст п’ять днів поспіль тримається нижче 7 тис. нових випадків. Як повідомили журналістам у вівторок в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавірусної інфекції, добовий приріст сповільнився до 1%, передає УНН.
Згідно з даними штабу, загальна кількість інфікованих досягла 647 849. Протягом чотирьох днів добове зростання інфікованих не перевищувало 1,1%.
Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Чукотському АО (0%), у Республіці Калмикії (0,1%), Москві (0,3%), Калінінградській області (0,4%), Московської області (0,5%) і єврейської АО (0,5%).
Найбільша кількість інфікованих була зафіксована за минулу добу у Москві — 745 випадків, 301 — в Московській області, 279 — в Ханти-Мансійському АО, 276 — в Свердловській області і 253 — у Санкт-Петербурзі.
Всього в даний час в Росії продовжують лікування 225 879 чоловік.
Кількість одужалих пацієнтів після коронавірусу збільшилася в Росії за добу на 9 220, всього в країні вже одужали 412 650 осіб. Згідно з даними штабу, частка одужалих вже склала близько 63,7% від загальної кількості інфікованих коронавірусом в РФ.
Кількість смертей через коронавірус збільшилася в Росії за добу на 154, всього від інфекції померли 9 320 осіб. Згідно з даними штабу, загальна кількість померлих становить близько 1,44% від всіх інфікованих в Росії.
Статистика COVID-19 в РФ на 30 червня 2020 року.
Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя: