Пандемія: Держдепартамент США зняв рекомендацію американцям не покидати країну через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Держдепартамент США скасував у четвер введені в зв’язку з поширенням коронавірусу рекомендації для громадян не виїжджати з країни. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає УНН.
Обмежувальні заходи для американців були прийняті 19 березня. Тепер влада знову буде оцінювати доцільність поїздок для кожної конкретної країни за чотирибальною шкалою.
“Держдепартамент США 6 серпня у тісній координації з Центрами з контролю і профілактиці захворювань скасовує глобальні рекомендації четвертого рівня (про небажаність поїздок по всьому світу). Рекомендації про необхідність відмови від поїздок за кордон вводилися в зв’язку з глобальним поширенням коронавірусу”, — наголошується в тексті.
“Держдепартамент повертається до попередньої системи в зв’язку з поліпшенням ситуації в області охорони здоров’я в ряді країн”, — пояснили у відомстві. Влада США “уважно відстежує” ситуацію в світі.
Довідка: обмеження на в’їзд в США іноземців при цьому зберігаються. Глава американської адміністрації Дональд Трамп 13 березня обмежив прибуття в країну осіб, що побували останнім часом в державах Шенгенської зони. Пізніше він поширив цю заборону на Ірландію, Велику Британію, а також Бразилію. До цього аналогічні заходи були введені стосовно Китаю і Ірану. Американські громадяни, які поверталися з цих країн, можуть в’їхати в США, але повинні пройти медичний огляд.
20 березня Трамп оголосив, що Сполучені Штати тимчасово вводять обмеження на перетин кордонів з Мексикою і Канадою.