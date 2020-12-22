Пандемія: Британія, через вихід з ЄС, з 1 січня потрапить у список країн, у які забороняє поїздки Брюссель

“До кінця грудня щодо Великої Британії як і раніше діють правила вільного пересування. Це означає, що держави — члени ЄС в принципі не повинні відмовляти у в’їзді особам із Сполученого Королівства. Після закінчення перехідного періоду на Велику Британію буде поширюватися рекомендація Ради ЄС про тимчасове обмеження несуттєвих поїздок до Євросоюзу і можливе зняття такого обмеження (згодом)”, — наголошується в заяві.

Єврокомісія підкреслює, що “з 1 січня 2021 року Сполучене Королівство стане третьою країною” (країною, що не входить до складу ЄС). “Відповідно, з Сполученого Королівства можуть відбуватися тільки необхідні поїздки. Щоб вийти зі списку країн, громадяни яких тимчасово не можуть здійснювати поїздки в ЄС, Рада повинна буде прийняти рішення про включення Сполученого Королівства в список третіх країн, жителі яких не має торкатися тимчасове обмеження зовнішніх кордонів на несуттєві поїздки в ЄС. Цей список регулярно переглядається державами — членами Ради”, — пояснила ЄК.

При цьому Єврокомісія відзначає, що “це обмеження не поширюється на громадян Євросоюзу, які проживають у Великої Британії, і громадян Великої Британії, які є довгостроковими резидентами в державах — членах ЄС відповідно до Директиви про довгострокове проживання, незалежно від мети поїздки”, — додала ЄК.

В даний час зовнішні кордони Євросоюзу практично повністю закриті через пандемію коронавірусу. У так званий “білий список” входять в даний час менше 10 країн, громадяни яких можуть подорожувати в ЄС. Список переглядається Радою ЄС кожні 2 тижні.

Довідка: Велика Британія покинула ЄС в ніч на 1 лютого 2020 року після трьох років консультацій з приводу умов виходу. Брюссель і Лондон домовилися про перехідний період до кінця поточного року, під час якого на Сполучене Королівство поширюються усі європейські норми, в тому числі пов’язані з торгівлею за правилами єдиного європейського ринку. До кінця перехідного періоду, продовжувати який британський уряд відмовився, сторони повинні домовитися про формат майбутніх відносин і укласти угоду про вільну торгівлю.