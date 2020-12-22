Пандемия: Британия, из-за выхода из ЕС с 1 января попадет в список стран, в которые запрещает поездки Брюссель

“До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства — члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения (впоследствии)”, — отмечается в заявлении.

Еврокомиссия подчеркивает, что “с 1 января 2021 года Соединенное Королевство станет третьей страной” (страной, не входящей в состав ЕС). “Соответственно, из Соединенного Королевства могут совершаться только необходимые поездки. Чтобы выйти из списка стран, граждане которых временно не могут совершать поездки в ЕС, Совет должен будет принять решение о включении Соединенного Королевства в список третьих стран, жители которых не должны быть затронуты временным ограничением внешних границ на несущественные поездки в ЕС. Этот список регулярно пересматривается государствами — членами Совета”, — пояснила ЕК.

При этом Еврокомиссия отмечает, что “это ограничение не распространяется на граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, и граждан Великобритании, которые являются долгосрочными резидентами в государствах — членах ЕС в соответствии с Директивой о долгосрочном проживании, независимо от цели поездки”, — добавила ЕК.

В настоящее время внешние границы Евросоюза практически полностью закрыты из-за пандемии коронавируса. В так называемый “белый список” входят в настоящее время менее 10 стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС. Список пересматривается Советом ЕС каждые 2 недели.

Справка: Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.