Панахида на меморіалі жертв Голодомору розпочалася у Києві
Київ • УНН
КИЇВ.26 листопада. УНН. У столиці у парку Слави розпочалися заходи з вшанування пам'яті жертв голодоморів, передає кореспондент УНН.
Наразі триває панахида, яку очолює предстоятель УПЦ КП Філарет.
Представники інших конфесій також приймають участь у панахиді.
Також на заходи з вшанування пам'яті жертв голодоморів прибув Президент України Петро Порошенко, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та урядовці.
Біля меморіалу жертв Голодомору у парку Слави також зібралось кілька сотень громадян України.