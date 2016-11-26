Панахида на меморіалі жертв Голодомору розпочалася у Києві

Наразі триває панахида, яку очолює предстоятель УПЦ КП Філарет.

Представники інших конфесій також приймають участь у панахиді.

Також на заходи з вшанування пам'яті жертв голодоморів прибув Президент України Петро Порошенко, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та урядовці.

Біля меморіалу жертв Голодомору у парку Слави також зібралось кілька сотень громадян України.