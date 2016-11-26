Панихида на мемориале жертв Голодомора началась в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ.26 ноября. УНН. В столице в парке Славы начались мероприятия памяти жертв голодоморов, передает корреспондент УНН.
Сейчас идет панихида, которую возглавляет предстоятель УПЦ КП Филарет.
Представители других конфессий также принимают участие в панихиде.
Также на мероприятия по чествованию памяти жертв голодоморов прибыл Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и чиновники.
У мемориала жертв Голодомора в парке Славы также собралось несколько сотен граждан Украины.