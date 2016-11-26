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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Панихида на мемориале жертв Голодомора началась в Киеве

Киев • УНН

 • 8392 просмотра

КИЕВ.26 ноября. УНН. В столице в парке Славы начались мероприятия памяти жертв голодоморов, передает корреспондент УНН.

Панихида на мемориале жертв Голодомора началась в Киеве

Сейчас идет панихида, которую возглавляет предстоятель УПЦ КП Филарет.

Представители других конфессий также принимают участие в панихиде.

Также на мероприятия по чествованию памяти жертв голодоморов прибыл Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и чиновники.

У мемориала жертв Голодомора в парке Славы также собралось несколько сотен граждан Украины.

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