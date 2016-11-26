Пам'ять жертв голодоморів вшанували в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Більше сотні людей прийшли вшанувати пам’ять жертв голодоморів в Маріуполі. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця подій.
О 15:40 біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років та політичних репресій зібралося доволі багато людей.
Покласти квіти прийшли як активісти і громада Маріуполя, так і міська влада. Також серед присутніх були члени ЦК “Азов” і бійці “Азов”. Перед початком мітингу-реквієма люди підходили до мікрофона і висловлювали свою точку зору і емоції з приводу подій 1932-33 років — часів Голодомору.
На думку маріупольців, історія зараз теж повторюється.
“Путін — це новий Сталін. Тільки той винищував нас голодом, а цей вбиває нас кулями і гранатами. Ми повинні зараз, як ніколи, бути згуртованими, щоб перемогти нового Сталіна! Слава Україні!”, — зазначив один зі спікерів.
О 16:00 маріупольці запалили свічки. Потім поклали квіти і помолилися за спокій душ тих, хто загинув від голоду.