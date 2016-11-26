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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Память жертв голодоморов почтили в Мариуполе

Киев • УНН

 • 8010 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Более сотни людей пришли почтить память жертв голодоморов в Мариуполе. Об этом корреспондент УНН сообщает с места событий.

Память жертв голодоморов почтили в Мариуполе

В 15:40 возле памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов и политических репрессий собралось довольно много людей.

Возложить цветы пришли как активисты и общество Мариуполя, так и власть. Также среди присутствующих были члены ЦК "Азов" и бойцы "Азов". Перед началом митинга-реквиема люди подходили к микрофону и высказывали свою точку зрения и эмоции по поводу событий 1932-33 годов - времен Голодомора.

По мнению мариупольцев, история сейчас тоже повторяется.

"Путин - это новый Сталин. Только тот уничтожал нас голодом, а это убивает нас пулями и гранатами. Мы должны сейчас, как никогда, быть сплоченными, чтобы победить нового Сталина! Слава Украине!", - Отметил один из спикеров.

В 16:00 мариупольцы зажгли свечи. Затем возложили цветы и помолились за упокой душ тех, кто погиб от голода.

Украинские Национальные Новости

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