П.Порошенко зустрівся із прем’єром Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Був дуже радий зустрітись з @AndrejPlenkovic, який прибув до України з першим за час незалежності обох країн офіційним візитом!" - написав П.Порошенко.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вважає, що реінтеграція тимчасово окупованої частини Донбасу та Криму має відбуватися мирним шляхом.