П.Порошенко зустрівся із прем’єром Хорватії

"Був дуже радий зустрітись з @AndrejPlenkovic, який прибув до України з першим за час незалежності обох країн офіційним візитом!" - написав П.Порошенко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вважає, що реінтеграція тимчасово окупованої частини Донбасу та Криму має відбуватися мирним шляхом.