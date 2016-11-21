П.Порошенко встретился с премьером Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом Глава государства написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Был очень рад встретиться с @AndrejPlenkovic, который прибыл в Украину с первым за время независимости обеих стран официальным визитом!" - Написал П.Порошенко.
Напомним, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что реинтеграция временно оккупированной части Донбасса и Крыма должна происходить мирным путем.