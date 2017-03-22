П.Порошенко закликав Раду ухвалити зміни щодо Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду, після того як він підпише і внесе до парламенту зміни до законодавства щодо забезпечення роботи нового Верховного Суду, розглянути їх як невідкладні. Про це він сьогодні сказав під час засідання Ради з питань судової реформи, передає кореспондент УНН.
"Звертаюся до Верховної Ради, щоби найближчим часом після підписання я його визначу як невідкладний, розглянули ці зміни до законодавства і зробили свій внесок у прискорення роботи нового Верховного Суду", - наголосив він.
Нагадаємо, 20 березня Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку заявив, що новий Верховний Суд має запрацювати вже у травні-червні цього року.
Як повідомляв УНН, у середині травня оприлюднять рейтинги кандидатів до Верховного Суду.