П.Порошенко закликав Раду ухвалити зміни щодо Верховного Суду

"Звертаюся до Верховної Ради, щоби найближчим часом після підписання я його визначу як невідкладний, розглянули ці зміни до законодавства і зробили свій внесок у прискорення роботи нового Верховного Суду", - наголосив він.

Нагадаємо, 20 березня Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку заявив, що новий Верховний Суд має запрацювати вже у травні-червні цього року.

Як повідомляв УНН, у середині травня оприлюднять рейтинги кандидатів до Верховного Суду.