П.Порошенко призвал Раду принять изменения по Верховного Суда

"Обращаюсь к Верховной Раде, чтобы в ближайшее время после подписания, я его определю как неотложный, рассмотрели эти изменения в законодательство и внесли свой вклад в ускорение работы нового Верховного Суда", - подчеркнул он.

Напомним, 20 марта Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития заявил, что новый Верховный Суд должен заработать уже в мае -июне этого года.

Как сообщал УНН, в середине мая обнародуют рейтинги кандидатов в Верховный Суд.