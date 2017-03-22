П.Порошенко призвал Раду принять изменения по Верховного Суда
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду, после того как он подпишет и внесет в парламент изменения в законодательство по обеспечению работы нового Верховного Суда, рассмотреть их как неотложные. Об этом он сказал во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент УНН.
"Обращаюсь к Верховной Раде, чтобы в ближайшее время после подписания, я его определю как неотложный, рассмотрели эти изменения в законодательство и внесли свой вклад в ускорение работы нового Верховного Суда", - подчеркнул он.
Напомним, 20 марта Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития заявил, что новый Верховный Суд должен заработать уже в мае -июне этого года.
Как сообщал УНН, в середине мая обнародуют рейтинги кандидатов в Верховный Суд.