П.Порошенко: з початку року в зоні АТО загинуло 69 українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. З початку цього року від обстрілів бойовиків на Донбасі загинуло 69 українських військових та ще більше 400 було поранено. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час перебування у танковій бригаді в районі відведення на Луганщині.
“Лише протягом цього року від ворожих обстрілів загинуло 69 військовослужбовців Збройних сил України, більше 400 бійців було поранено”, — сказав Президент.
Він нагадав, що всього за час проведення антитерористичної операції загинуло 2652 українських військових, які представляли ЗСУ, СБУ, Нацгвардію, прикордонників, Нацполіцію.
Як повідомляв УНН, 24 березня Президент Петро Порошенко заявив, що з початку російської агресії загинув 21 воїн Служби безпеки України, ще більше ста отримали поранення.