П.Порошенко: с начала года в зоне АТО погибло 69 украинских бойцов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56655 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106240 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163516 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113755 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105092 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107273 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103740 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155828 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: с начала года в зоне АТО погибло 69 украинских бойцов

П.Порошенко: с начала года в зоне АТО погибло 69 украинских бойцов

Киев  •  УНН

 • 9761 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала этого года от обстрелов боевиков на Донбассе погибли 69 украинских военных и еще более 400 получили ранения. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время пребывания в танковой бригаде в районе отвода на Луганщине.

"Только в течение этого года от вражеских обстрелов погибло 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины, более 400 бойцов были ранены", - сказал Президент.

Он напомнил, что всего за время проведения антитеррористической операции погибло 2652 украинских военных, представлявших ВСУ, СБУ, Нацгвардию, пограничников, Нацполицию.

Как сообщал УНН, 24 марта Президент Петр Порошенко заявил, что с начала российской агрессии погиб 21 воин Службы безопасности Украины, еще более ста получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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