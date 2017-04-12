П.Порошенко: с начала года в зоне АТО погибло 69 украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала этого года от обстрелов боевиков на Донбассе погибли 69 украинских военных и еще более 400 получили ранения. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время пребывания в танковой бригаде в районе отвода на Луганщине.
"Только в течение этого года от вражеских обстрелов погибло 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины, более 400 бойцов были ранены", - сказал Президент.
Он напомнил, что всего за время проведения антитеррористической операции погибло 2652 украинских военных, представлявших ВСУ, СБУ, Нацгвардию, пограничников, Нацполицию.
Как сообщал УНН, 24 марта Президент Петр Порошенко заявил, что с начала российской агрессии погиб 21 воин Службы безопасности Украины, еще более ста получили ранения.