П.Порошенко виступив за створення музею пам’яті жертв голодоморів

"У 2007 році на цьому місці постав меморіальний комплекс, він став місцем паломництва для багатьох українців. Але музейної частини, яка б відповідала кращим зразкам музейно-меморіального мистецтва, досі не побудовано. Я переконаний, що слід розпочати цю роботу з метою створення гідного музейного закладу", - зазначив П.Порошенко.

З його слів, до цієї справи мають долучитися і неурядові кола, представники українського бізнесу, українська і світова громадськість.

Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.