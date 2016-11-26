П.Порошенко выступил за создание музея памяти жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в Украине необходимо создать достойное музейное учреждение для памяти жертв голодоморов. Об этом он сказал во время участия в мероприятиях по чествованию памяти жертв голодоморов, передает корреспондент УНН.
"В 2007 году на этом месте появился мемориальный комплекс, он стал местом паломничества для многих украинцев. Но музейной части, соответствующей лучшим образцам музейно-мемориального искусства, до сих пор не построено. Я убежден, что следует начать эту работу с целью создания достойного музейного заведения", - отметил П.Порошенко.
По его словам, к этому делу должны присоединиться и неправительственные круги, представители украинского бизнеса, украинская и мировая общественность.
Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.
По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.