П.Порошенко сьогодні вирушить до Британії, де зустрінеться із Т.Мей

Зазначається, що програмою візиту передбачені зустрічі П. Порошенка з Прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами Уряду та представниками Палати громад британського Парламенту.

Заплановано виступ Президента України у Королівському інституті міжнародних відносин “Четем Хауз” на тему: “Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії”.

Президент України також зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу.