П.Порошенко скоординував позиції з головою МЗС Швеції напередодні засідання Євроради

Зокрема під час зустрічі П.Порошенко та М.Вальстрьом обговорили кроки для пришвидшення реалізації домовленостей за результатами візиту Президента України до Швеції 14 листопада, зокрема реалізацію подальшої підтримки шведськими партнерами процесу модернізації України.

Президент наголосив на загостренні безпекової ситуації на Донбасі та порушеннях прав людини в тимчасово окупованому Криму. П.Порошенко вкотре подякував шведському уряду за непохитну позицію щодо необхідності збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Співрозмовники також скоординували позиції напередодні засідання Європейської Ради, що відбудеться 15-16 грудня, зокрема щодо впровадження безвізового режиму для українських громадян, завершення ратифікаційного процесу щодо Угоди про Асоціацію, а також продовження санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Швеції наголосила, що санкції мають бути продовжені.