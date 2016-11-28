П.Порошенко скоординировал позиции с главой МИД Швеции накануне заседания Евросовета

В частности, во время встречи П.Порошенко и М.Вальстрем обсудили шаги для ускорения реализации договоренностей по результатам визита Президента Украины в Швецию 14 ноября, в частности реализацию дальнейшей поддержки шведскими партнерами процесса модернизации Украины.

Президент отметил обострение ситуации на Донбассе и нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму. П.Порошенко в очередной раз поблагодарил шведское правительство за неизменную позицию относительно необходимости сохранения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также скоординировали позиции накануне заседания Европейского Совета, которое состоится 15-16 декабря, в частности относительно внедрения безвизового режима для украинских граждан, завершения ратификационного процесса относительно Соглашения об Ассоциации, а также продолжения санкций против России. Министр иностранных дел Швеции подчеркнула, что санкции должны быть продлены.