П.Порошенко пообіцяв законодавчо зупинити заборону на експорт деревини до ЄС – Ж.Юнкер

"Я був радий тому, що український президент законодавчим шляхом має намір зупинити заборону на експорт деревини і пов’язанні питання. Це була така умова, яка була сформульована і ми отримали реакцію на це очікування. Це відбудеться в найближчі дні і тижні", - сказав президент Єврокомісії.

За словами Ж.Юнкера, це дозволить надати Україні останній транш ЄС у розмірі 600 млн євро.

Нагадаємо, що зняття мораторію на експорт лісу-кругляка є однією з умов, які Євросоюз ставить для виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги. На цьому, зокрема, наголошувала посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер, яка днями відвідала із робочим візитом Закарпатську область. Вона зазначила, що Євросоюз та Австрія зокрема вважають закон про мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді таким, що не відповідає правилам ВТО та положенням Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.