П.Порошенко пообещал законодательно остановить запрет на экспорт древесины в ЕС - Ж.Юнкер

"Я был рад тому, что украинский президент законодательным путем намерен остановить запрет на экспорт древесины и связанные вопросы. Это было такое условие, которое была сформулировано и мы получили реакцию на это ожидание. Это произойдет в ближайшие дни и недели", - сказал президент Еврокомиссии.

По словам Ж.Юнкера, это позволит предоставить Украине последний транш ЕС в размере 600 млн евро.

Напомним, что снятие моратория на экспорт леса-кругляка является одним из условий, которые Евросоюз ставит для выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Это, в частности, отмечала посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер, которая на днях посетила с рабочим визитом Закарпатскую область. Она отметила, что Евросоюз и Австрия в частности считают закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде таким, что не соответствует правилам ВТО и положениям Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.