П.Порошенко обговорив з А.Меркель підготовку до саміту Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Сторони обговорили питання енергетичної безпеки, а також підготовку до Саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада”, — сказано у повідомленні.
Також А.Меркель поінформувала про підсумки зустрічі лідерів держав-членів ЄС з Президентом США Бараком Обамою 18 листопада у Берліні.
Було підтверджено, що санкції ЄС проти РФ залишатимуться до повного виконання Москвою мінських домовленостей.