П.Порошенко обговорив з А.Меркель підготовку до саміту Україна-ЄС

“Сторони обговорили питання енергетичної безпеки, а також підготовку до Саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада”, — сказано у повідомленні.

Також А.Меркель поінформувала про підсумки зустрічі лідерів держав-членів ЄС з Президентом США Бараком Обамою 18 листопада у Берліні.

Було підтверджено, що санкції ЄС проти РФ залишатимуться до повного виконання Москвою мінських домовленостей.