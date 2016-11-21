П.Порошенко обсудил с А.Меркель подготовку к саммиту Украина-ЕС

"Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, а также подготовку к Саммиту Украина-ЕС в Брюсселе 24 ноября", - сказано в сообщении.

Также А.Меркель сообщила об итогах встречи лидеров государств-членов ЕС с Президентом США Бараком Обамой 18 ноября в Берлине.

Было подтверждено, что санкции ЕС против РФ будут оставаться до полного выполнения Москвой минских договоренностей.