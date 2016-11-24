П.Порошенко не захотів розкривати зміст частини розмови з Д.Трампом
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що мав частину розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом, зміст якої він не хотів би розкривати, додавши, що було обговорено питання російської агресії і нелегальної анексії Криму. Про це сьогодні сказав Глава держави під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
"Тиждень тому і я і президент Туск мали нагоду поговорити з новообраним президентом Дональдом Трампом. Я можу завірити вас, що питання російської агресії, нелегальної анексії Криму було підняте обраним президентом Трампом під час розмови зі мною. Я не хотів би вам розкривати зміст першої частини розмови. Але в мене була нагода дуже детальну інформацію надати йому про ситуацію на сході моєї країни та в Криму", - зазначив П.Порошенко.