П.Порошенко не захотів розкривати зміст частини розмови з Д.Трампом

"Тиждень тому і я і президент Туск мали нагоду поговорити з новообраним президентом Дональдом Трампом. Я можу завірити вас, що питання російської агресії, нелегальної анексії Криму було підняте обраним президентом Трампом під час розмови зі мною. Я не хотів би вам розкривати зміст першої частини розмови. Але в мене була нагода дуже детальну інформацію надати йому про ситуацію на сході моєї країни та в Криму", - зазначив П.Порошенко.