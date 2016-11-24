П.Порошенко не захотел раскрывать содержание части разговора с Д.Трампом
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что имел часть разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, содержание которой он не хотел бы раскрывать, добавив, что обсуждались вопросы российской агрессии и нелегальной аннексии Крыма. Об этом сегодня сказал Глава государства во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Неделю назад и я и президент Туск имели возможность поговорить с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Я могу заверить вас, что вопрос российской агрессии, нелегальной аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной. Я не хотел бы вам раскрывать содержание первой части разговора. Но у меня была возможность очень подробную информацию предоставить ему о ситуации на востоке моей страны и в Крыму", - отметил П.Порошенко.