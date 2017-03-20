П.Порошенко: націоналізація ПриватБанку була проведена філігранно

“В інтересах десятків мільйонів системи ми провели філігранну і бездоганну націоналізацію ПриватБанку, забезпечили і далі, впевнений, будемо забезпечувати його стабільну роботу, хоча це не знімає необхідності і відповідальності за чітке інформування суспільства, де гроші вкладників”, — сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.