П.Порошенко: націоналізація ПриватБанку була проведена філігранно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав націоналізацію ПриватБанку “філігранно” проведеною і висловив впевненість, що банк буде стабільно працювати в майбутньому. Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Ради регіонального розвитку, передає кореспондент УНН.
“В інтересах десятків мільйонів системи ми провели філігранну і бездоганну націоналізацію ПриватБанку, забезпечили і далі, впевнений, будемо забезпечувати його стабільну роботу, хоча це не знімає необхідності і відповідальності за чітке інформування суспільства, де гроші вкладників”, — сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.