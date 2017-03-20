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П.Порошенко: национализация ПриватБанка была проведена филигранно

П.Порошенко: национализация ПриватБанка была проведена филигранно

Киев • УНН

 • 5733 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал национализацию ПриватБанка "филигранно" проведенной и выразил уверенность, что банк будет стабильно работать в будущем. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.

"В интересах десятков миллионов системы мы провели филигранную и безупречную национализацию ПриватБанка, обеспечили и дальше, уверен, будем обеспечивать его стабильную работу, хотя это не снимает необходимости и ответственности за четкое информирование общества, где деньги вкладчиков", - сказал П.Порошенко.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

Украинские Национальные Новости

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