П.Порошенко: национализация ПриватБанка была проведена филигранно

"В интересах десятков миллионов системы мы провели филигранную и безупречную национализацию ПриватБанка, обеспечили и дальше, уверен, будем обеспечивать его стабильную работу, хотя это не снимает необходимости и ответственности за четкое информирование общества, где деньги вкладчиков", - сказал П.Порошенко.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.