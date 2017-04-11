П.Порошенко і Р.Тіллерсон домовились продовжити двосторонні консультації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон домовились продовжити двосторонні консультації після візиту Р.Тіллерсона в Москву. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
"Співрозмовники домовилися продовжити двосторонні консультації після візиту Рекса Тіллерсона до Москви", - сказано у повідомленні.
П.Порошенко також наголосив, що сьогодні Україна і США разом захищають демократичні цінності, які об’єднують наші країни, тому санкції мають бути збережені до повного відновлення територіальної цілісності України.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Рекс Тіллерсон у телефонній розмові з П.Порошенком напередодні свого візиту в Москву наголосив, що США не допустять пакетних домовленостей щодо ситуації в Україні і Сирії.