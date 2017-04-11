П.Порошенко и Р.Тиллерсон договорились продолжить двусторонние консультации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились продолжить двусторонние консультации после визита Р.Тиллерсона в Москву. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
"Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации после визита Рекса Тиллерсона в Москву", - говорится в сообщении.
П.Порошенко также отметил, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с П.Порошенко накануне своего визита в Москву отметил, что США не допустят пакетных договоренностей относительно ситуации в Украине и Сирии.