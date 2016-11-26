П.Порошенко і М.Шефчович скоординували дії щодо безпеки постачання енергоносіїв в Україну і ЄС (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, під час якої сторони скоординували подальші дії на шляху підвищення безпеки постачання енергоносіїв в Україну та ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначається, М.Шефчович поінформував Главу держави про результати свого візиту до Росії 25 листопада.
Глава держави подякував віце-президенту Єврокомісії "за особисту роль, яку він відіграє у поглибленні стратегічного співробітництва між Україною та ЄС в енергетичній сфері".
"Співрозмовники скоординували подальші дії на шляху підвищення безпеки постачання енергоносіїв в Україну та ЄС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, "Нафтогаз" підтримав пропозицію М.Шефчовича щодо проведення тристоронніх переговорів щодо газу.