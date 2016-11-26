П.Порошенко і М.Шефчович скоординували дії щодо безпеки постачання енергоносіїв в Україну і ЄС (доповнено)

Як зазначається, М.Шефчович поінформував Главу держави про результати свого візиту до Росії 25 листопада.

Глава держави подякував віце-президенту Єврокомісії "за особисту роль, яку він відіграє у поглибленні стратегічного співробітництва між Україною та ЄС в енергетичній сфері".

"Співрозмовники скоординували подальші дії на шляху підвищення безпеки постачання енергоносіїв в Україну та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підтримав пропозицію М.Шефчовича щодо проведення тристоронніх переговорів щодо газу.