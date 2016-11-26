П.Порошенко и М.Шефчович скоординировали действия безопасности поставок энергоносителей в Украину и ЕС (дополнено)

Как отмечается, М.Шефчович проинформировал Главу государства о результатах своего визита в Россию 25 ноября.

Глава государства поблагодарил вице-президента Еврокомиссии "за личную роль, которую он играет в углублении стратегического сотрудничества между Украиной и ЕС в энергетической сфере".

"Собеседники скоординировали дальнейшие действия на пути повышения безопасности поставок энергоносителей в Украину и ЕС", - говорится в сообщении.