П.Порошенко и М.Шефчович скоординировали действия безопасности поставок энергоносителей в Украину и ЕС (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, во время которого стороны скоординировали дальнейшие действия на пути повышения безопасности поставок энергоносителей в Украину и ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства .
Как отмечается, М.Шефчович проинформировал Главу государства о результатах своего визита в Россию 25 ноября.
Глава государства поблагодарил вице-президента Еврокомиссии "за личную роль, которую он играет в углублении стратегического сотрудничества между Украиной и ЕС в энергетической сфере".
"Собеседники скоординировали дальнейшие действия на пути повышения безопасности поставок энергоносителей в Украину и ЕС", - говорится в сообщении.