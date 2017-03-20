П.Порошенко готовий невідкладно подати до ВР законопроект про службу фінансових розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України виступив за ліквідацію податкової поліції, а також за якнайшвидший запуск служби фінансових розслідувань і відповідний законопроект після його доопрацювання, він готовий подати до Верховної Ради як невідкладний. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Вже кілька десятків років триває дискусія про долю податкової поліції. Вневнений, що, на жаль, зараз спроби знайти компроміси поки що зашли в глухий кут. Впевнений, що треба приймати рішення і ставити крапку. Моя пряма політична воля полягає в тому, що цю структуру, податкову поліцію, слід ліквідувати. Її роботу мають виконувати не м’язисті хлопці в масках, а хлопці в білих комірцях через аналітичну роботу. Тому тут потрібні більше не силові, а аналітичні здібності. Не „маски шоу“, а ефективна робота. Ми домовилися, що до засідання Національної ради реформ при активній учсті уряду, парламентського комітету, нардепів, експертів і громадськості буде доопрацьований законопроект, який я готовий подати як невідкладний. Щоб вже за короткий темін запрацювала нова служба фінансових розслідувань як принципово новий інтелекутально-аналітичний проект”, — зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, служба фінансових розслідувань налічуватиме у своєму штаті близько 3,5 тис. людей.