П.Порошенко готов безотлагательно подать в ВР законопроект о службе финансовых расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины выступил за ликвидацию налоговой полиции, а также за скорейший запуск службы финансовых расследований и соответствующий законопроект после его доработки, он готов подать в Верховную Раду как неотложный. Об этом во время заседания Совета регионального развития сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Уже несколько десятков лет идет дискуссия о судьбе налоговой полиции. Уверен, что, к сожалению, сейчас попытки найти компромиссы пока зашли в тупик. Уверен, что надо принимать решение и ставить точку. Моя прямая политическая воля заключается в том, что эту структуру, налоговую полицию, нужно ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулистые парни в масках, а ребята в белых воротничках через аналитическую работу. Поэтому здесь нужны больше не силовые, а аналитические способности. Не "маски шоу", а эффективная работа. Мы договорились, что до заседания Национального совета реформ при активном участии правительства, парламентского комитета, депутатов, экспертов и общественности будет доработан законопроект, который я готов подать как неотложный. Чтобы уже за короткий срок заработала новая служба финансовых расследований как принципиально новый интеллектуально-аналитический проект", — отметил Президент.
Как сообщал УНН, служба финансовых расследований будет насчитывать в своем штате около 3,5 тыс. человек.