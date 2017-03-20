П.Порошенко готов безотлагательно подать в ВР законопроект о службе финансовых расследований

"Уже несколько десятков лет идет дискуссия о судьбе налоговой полиции. Уверен, что, к сожалению, сейчас попытки найти компромиссы пока зашли в тупик. Уверен, что надо принимать решение и ставить точку. Моя прямая политическая воля заключается в том, что эту структуру, налоговую полицию, нужно ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулистые парни в масках, а ребята в белых воротничках через аналитическую работу. Поэтому здесь нужны больше не силовые, а аналитические способности. Не "маски шоу", а эффективная работа. Мы договорились, что до заседания Национального совета реформ при активном участии правительства, парламентского комитета, депутатов, экспертов и общественности будет доработан законопроект, который я готов подать как неотложный. Чтобы уже за короткий срок заработала новая служба финансовых расследований как принципиально новый интеллектуально-аналитический проект", — отметил Президент.

Как сообщал УНН, служба финансовых расследований будет насчитывать в своем штате около 3,5 тыс. человек.