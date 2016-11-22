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П.Петренко сподівається на створення агентства по управлінню арештованим майном

Київ • УНН

 • 8188 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко сподівається на якнайшвидше створення агентства, яке б управляло арештованими активами у кримінальних справах. Про це він повідомив під час, передає кореспондент УНН.

П.Петренко сподівається на створення агентства по управлінню арештованим майном

"Що стосується майна В.Януковича та його соратників, то дане майно арештоване e рамках кримінальних справ. Поки ще у нас діє система кримінального процесу, яка передбачає, що майно, арештоване у кримінальних справах, воно живе своїм життям", - розповів П.Петренко.

Він нагадав, що коли приймався пакет безвізових законів, були дуже великі баталії у Верховній Раді, щоб створити систему, яка є в ЄС, – окрему агенцію, яка б управляла арештованими активами у кримінальних справах.

"Тоді нам вдалося у парламенті переконати депутатів, незважаючи на величезне лобі. Зараз ця агенція знаходиться на стадії створення і наступного року, маю надію, вона запрацює і тоді все майно, і те, яке в кримінальних справах арештоване, і те, яке у виконавчих провадженнях арештоване, буде реалізовуватись через електронних прозорий майданчик", - розповів П.Петренко.

Він також зазначив, що наразі майно екс-президента В.Януковича, а саме земельні ділянки під Межигір'ям, конфісковане і передане в державну власність і є відповідне рішення судів.

Що стосується палаців, звдених на цій землі, то дані об’єкти нерухомості є арештованими у рамках кримінальних справ як ключові докази і вони зараз передані на зберігання Міноборони. Після завершення розгляду цих кримінальних справ у судах, об'єкти будуть конфісковані у дохід держбюджету.

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