П.Петренко сподівається на створення агентства по управлінню арештованим майном

"Що стосується майна В.Януковича та його соратників, то дане майно арештоване e рамках кримінальних справ. Поки ще у нас діє система кримінального процесу, яка передбачає, що майно, арештоване у кримінальних справах, воно живе своїм життям", - розповів П.Петренко.

Він нагадав, що коли приймався пакет безвізових законів, були дуже великі баталії у Верховній Раді, щоб створити систему, яка є в ЄС, – окрему агенцію, яка б управляла арештованими активами у кримінальних справах.

"Тоді нам вдалося у парламенті переконати депутатів, незважаючи на величезне лобі. Зараз ця агенція знаходиться на стадії створення і наступного року, маю надію, вона запрацює і тоді все майно, і те, яке в кримінальних справах арештоване, і те, яке у виконавчих провадженнях арештоване, буде реалізовуватись через електронних прозорий майданчик", - розповів П.Петренко.

Він також зазначив, що наразі майно екс-президента В.Януковича, а саме земельні ділянки під Межигір'ям, конфісковане і передане в державну власність і є відповідне рішення судів.

Що стосується палаців, звдених на цій землі, то дані об’єкти нерухомості є арештованими у рамках кримінальних справ як ключові докази і вони зараз передані на зберігання Міноборони. Після завершення розгляду цих кримінальних справ у судах, об'єкти будуть конфісковані у дохід держбюджету.