П.Петренко надеется на создание агентства по управлению арестованным имуществом

"Что касается имущества В.Януковича и его соратников, то данное имущество арестовано в рамках уголовных дел. Пока у нас действует система уголовного процесса, которая предусматривает, что имущество, арестованное по уголовным делам, оно живет своей жизнью", - рассказал П.Петренко.

Он напомнил, что когда принимался пакет безвизовых законов, были очень большие баталии в Верховной Раде, чтобы создать систему, которая есть в ЕС, - отдельное агентство, которое бы управляло арестованными активами по уголовным делам.

"Тогда нам удалось в парламенте убедить депутатов, несмотря на огромное лобби. Сейчас это агентство находится на стадии создания и в следующем году, надеюсь, оно заработает и тогда все имущество, и то, которое по уголовным делам арестовали, и то, которое в исполнительных производствах арестовано, будет реализовываться через электронную прозрачную площадку", - рассказал П.Петренко.

Он также отметил, что имущество экс-президента В.Януковича, а именно земельные участки под Межигорьем, конфисковали и передали в государственную собственность и есть соответствующее решение судов.

Что касается дворцов, построенных на этой земле, то данные объекты недвижимости являются арестованными в рамках уголовных дел как ключевые доказательства и они сейчас переданы на хранение Минобороны. После завершения рассмотрения этих уголовных дел в судах, объекты будут конфискованы в доход госбюджета.