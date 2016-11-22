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П.Петренко надеется на создание агентства по управлению арестованным имуществом

Киев • УНН

 • 8188 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко надеется на скорейшее создание агентства, которое бы управляло арестованными активами по уголовным делам, передает корреспондент УНН.

П.Петренко надеется на создание агентства по управлению арестованным имуществом

"Что касается имущества В.Януковича и его соратников, то данное имущество арестовано в рамках уголовных дел. Пока у нас действует система уголовного процесса, которая предусматривает, что имущество, арестованное по уголовным делам, оно живет своей жизнью", - рассказал П.Петренко.

Он напомнил, что когда принимался пакет безвизовых законов, были очень большие баталии в Верховной Раде, чтобы создать систему, которая есть в ЕС, - отдельное агентство, которое бы управляло арестованными активами по уголовным делам.

"Тогда нам удалось в парламенте убедить депутатов, несмотря на огромное лобби. Сейчас это агентство находится на стадии создания и в следующем году, надеюсь, оно заработает и тогда все имущество, и то, которое по уголовным делам арестовали, и то, которое в исполнительных производствах арестовано, будет реализовываться через электронную прозрачную площадку", - рассказал П.Петренко.

Он также отметил, что имущество экс-президента В.Януковича, а именно земельные участки под Межигорьем, конфисковали и передали в государственную собственность и есть соответствующее решение судов.

Что касается дворцов, построенных на этой земле, то данные объекты недвижимости являются арестованными в рамках уголовных дел как ключевые доказательства и они сейчас переданы на хранение Минобороны. После завершения рассмотрения этих уголовных дел в судах, объекты будут конфискованы в доход госбюджета.

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