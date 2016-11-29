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П.Клімкін прибув до Мінська на зустріч "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін прибув до Мінська, де сьогодні очікується зустріч міністрів у "нормандському форматі". Про це повідомила прес-служба посольства України у Білорусі у Twitter, передає УНН.

П.Клімкін прибув до Мінська на зустріч "нормандської четвірки"

"До Мінська на зустріч у "нормандському форматі" прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція та Росія) заплановано 29 листопада у Мінську.

Як очікується, сьогодні міністри говоритимуть про "дорожню карту" щодо врегулювання на Донбасі.

Напередодні голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що Київ наполягатиме на своєму баченні "дорожньої карти".

За даними МЗС, основними акцентами зустрічі у "нормандському форматі" 29 листопада буде безпека і гуманітарний вимір, зокрема звільнення заручників і політв'язнів.

При цьому у міністерстві закордонних справ Німеччини не сподіваються на прорив у вирішенні конфлікту на Донбасі від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яка має відбутися у Мінську в вівторок, 29 листопада.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що сумнівається, що до 29 листопада можна буде домовитися "по всіх параметрах" щодо "дорожньої карти".

У МЗС Франції очікують від зустрічі у Мінську можливості "оцінити, що було зроблено і що не було зроблено після зустрічі в жовтні в Берліні".

Лідери України, Росії, Німеччини та Франції зібралися 19 жовтня в Берліні на перший за рік саміт в "нормандському форматі".

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